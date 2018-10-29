Після ДТП на автодорозі Червоноград–Броди у лікарні помер 53-річний водій

СуспільствоОльга Гринько, 29 жовтня6380

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Після ДТП на автодорозі Червоноград–Броди у лікарні помер 53-річний водій
фото умовне
ДТП сталася на автодорозі Червоноград–Броди

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 28 жовтня, о 21:37 на автодорозі Червоноград – Броди. Поблизу с. Корчин, що у Радехівському районі на Львівщині, водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

За кермом автомобіля перебував 53-річний мешканець с. Новий Витків Радехівського району. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, внаслідок ДТП водій отримав важку поєднану травму, черепно-мозкову травму, забій мозку важкого ступеня, закриту травму грудної клітки, перелом правого стегна, черевну гематому та травматичний шок 3-го ступеня.

Чоловіка госпіталізували у Радехівську районну лікарню, де вночі з неділі на понеділок о 00:45 він помер.

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