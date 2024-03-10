Після знищення російського корабля окупанти вже шостий день не випускають судна на чергування

Росія вже шостий день не виводить в акваторію Чорного моря судна свого Чорноморського флоту. Це пов’язано з ураженням патрульного корабля «Сєрґєй Котов», який знищили українські військові 5 березня, повідомив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами речника військово-морських сил, після атаки на один із найновіших кораблів ВМС Росії у Чорному морі не зафіксували жодного корабля Чорноморського флоту РФ. Для атак на міста України росіяни вже шостий день застосовують авіацію, оскільки тільки так можуть компенсувати відсутність носіїв ракет у Чорному морі.

Крім того, що росіяни не виводять в акваторію Чорного моря патрульні та інші судна, також суттєво зменшилася кількість кораблів у портах тимчасово окупованого Криму. За словами Дмитра Плетенчука, наразі у Криму перебувають одиниці, які не змогли розмістити у Новоросійську, Сочі та Туапсе.

У прес-службі партизанського руху «Атеш» також повідомили, що росіяни розпочали переміщення своїх ремонтних баз з Криму до Новоросійська. Партизани фіксують регулярні перевезення російських двигунів для суден із Криму – поставки рухаються у бік російської Тамані. Причиною таких переміщень «Атеш» називає успішні атаки ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 5 березня ЗСУ за допомогою п’ятьох морських дронів уразили патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Сєрґєй Котов», який увійшов до складу флоту вже під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Внаслідок влучання морськими дронами Magura V5 патрульний корабель затонув, загинуло семеро російських військових, а ще щонайменше 27 – отримали поранення.

Росіяни повідомили, що на кораблі також перебував вертоліт, який також знищили. За даними українських ЗМІ, йшлося про корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29.

Менш ніж за місяць до знищення «Сєрґєя Котова» українські військові 14 лютого атакували великий десантний корабель «Цезар Куніков» морськими дронами. Судно також належало до серії найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.