Ірина Никорак порушила ПДР та спричинила зіткнення двох інших авто

Поліцейські перевіряють причетність народної депутатки від партії «Європейська солідарність» 39-річної Ірини Никорак до ДТП з постраждалими на Львівщині. Аварія сталася ще 31 жовтня, але про те, що ймовірною винуватицею була нардепка, стало відомо зараз.

За даними поліції, 31 жовтня близько 17:35 на дорозі «Івано-Франківськ - Львів» поблизу села Лани Львівського району зіткнулись автомобілі Volkswagen Jetta, яким керував 59-річний львів’янин, та Hyundai Tucson, за кермом якого був 48-річний житель Харкова. Внаслідок ДТП пасажири Volkswagen Jetta, 55-річна та 57-річний львів’яни, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За попередньою інформацією, зіткнення згаданих авто спричинила третя учасниця – водійка Audi Q8 нардепка Ірина Никорак. Водійка здійснила обгін відразу декількох машин, перетнувши суцільну лінію розмітки, чим спровокувала лобове зіткнення інших авто і поїхала з місця події.

«Встановлюється причетність до спричинення цієї дорожньо-транспортної пригоди водія/водійки автомобіля Audi Q8, який імовірно порушив/ла вимоги Правил дорожнього руху», – йдеться в повідомленні поліції 10 листопада.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лобову аварію спричинила третя учасниця

Щодо ДТП призначено комплексну експертизу, яку проводять експерти Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, за результатами якої буде встановлено участь кожного з трьох учасників.

Кримінальне провадження відкрите за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ).