Олексій Тандир під час оголошення йому вироку в залі суду

Святошинський районний суд Києва визнав колишнього суддю Олексія Тандира винним у скоєнні ДТП на блокпосту у 2023 році, в результаті якої загинув нацгвардієць. Екссуддя отримав девʼять років тюрми, повідомили у четвер, 29 жовтня, у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Суд визнав Тандира винним у тому, що у травні 2023 року він порушив правила безпеки дорожнього руху, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, та збив 22-річного військовослужбовця Національної гвардії. Внаслідок отриманих травм нацгвардієць загинув.

«Тоді, близько опівночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Lexus ES350, суддя в межах КПП допустив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України, який чергував на цьому посту. Військовослужбовець загинув на місці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Експертиза показала, що Тандир почав гальмувати безпосередньо перед зіткненням, а не завчасно, як того вимагали дорожні знаки. При цьому підозрюваний у скоєнні ДТП екссуддя відмовлявся від проведення експертизи на стан сп’яніння, а під час примусового відбору біологічних зразків намагався фальсифікувати аналізи, щоб уникнути відповідальності за пʼяну їзду.

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За даними прокуратури, з вересня 2023 року, як справа Тандира перебувала на розгляді, той затягував його процес та заявляв численні відводи судді, прокурору, а на прохання сторони захисту засідання неодноразово переносилися.

«Так, за клопотанням сторони захисту не відбулось понад 50 судових засідань. Сторона захисту заявила понад 30 відводів судді та прокурору. Крім того, обвинувачений намагався вийти з під варти, мобілізувавшись. Сторона обвинувачення виступала проти мобілізації, не підтримав клопотання про мобілізацію і суд», – повідомила Київська прокуратура.

Водночас у січні 2026 року Тандир відсудив компенсацію за тримання під вартою без визначеної застави та домігся вийти з-під варти за 119 млн грн.

Попри це, Святошинський районний суд Києва визнав Олексія Тандира винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть військовослужбовця). Його засудили до девʼяти років позбавлення волі з позбавленням керувати транспортними засобами на 10 років. Зазначимо, сторона обвинувачення вимагала увʼязнити Тандира на 10 років.

Суд також постановив стягнути із засудженого 40 млн гривень компенсації моральної шкоди на користь родини загиблого нацгвардійця. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.

До слова, проти Олексія Тандира у травні 2026 року відкрили ще одну справу. Його підозрюють у махінації з квартирами померлих у складі організованої групи. За даними слідства, учасники схеми підшуковували квартири померлих або людей, які тривалий час були відсутні, виготовляли підроблені документи на нерухомість та оформлювали квартири на підставних людей. Перед цим на таких «боржників» нібито оформлювали фальшиві договори позики на мільйони гривень, після чого право власності переходило до учасників злочинної організації або пов’язаних із ними людей. Потім нерухомість продавали.