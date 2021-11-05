У Києво-Печерській лаврі під час гасіння пожежі, яка сталася в четвер, 4 листопада, в майстерні в одній із будівель священнослужителі заважали роботі журналіста «Магнолія-ТВ» та відібрали в нього телефон. Правоохоронці вже відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

«У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років», – повідомили правоохоронці.

Як видно на відео з телефону журналіста, на прохання прокоментувати подію до працівників «Магнолії-ТВ» підійшов митрополит Павло (Лебідь), який проігнорував запитання і заявив: «З Богом ідіть! Туди, за ворота, ідіть».

Через деякий час до журналіста й оператора підійшли двоє монахів. Один із них зі словами: «А вам не доходе? Побити вас?», відібрав телефон у журналіста.

Згодом з’явилося відео, яке знімав оператор. На ньому видно, як чоловік, який назвався отцем Арсенієм, забирає телефон і швидко відходить до своїх «братів».

На вимогу журналіста повернути телефон митрополит Павло заборонив отцю Арсенію це робити: «Не віддавай нічого. Вичеркни – тоді віддай. Вас запросив хтось? Я вас запрошував? Яка [надзвичайна подія]? Ви помогли? Ви помогли заливати? Не треба, нічого не віддавай. З Богом».

Зрештою отець Арсеній все ж погодився віддати телефон за воротами лаври, навздогін йому лунає вказівка митрополита Павла: «Дай йому по голові», переказує вміст відео «Бабель».

На відео також чутно, як священнослужитель Арсеній вимагає видалити записи з телефону та камери та щоб оператор перестав знімати.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра підпорядкована Українській православній уцеркві Московського патріархату. Її намісник владика Павло регулярно потрапляє у різні скандали. Наприклад, у вересні 2015 року він намагався виправдати перед поліцейськими свого водія, який порушив ПДР. Присоромивши поліцейських за те, що вони «не були в неділю в церкві», Павло Лебідь наказав водієві їхати.

У січні 2019 року Павло Лебідь похизувався тим, що він регулярно проклинає людей і ті, за його словами, від цього помирають.

Крім того, владика Павло відомий своєю любов’ю до розкоші, зокрема – до дорогих автомобілів. За це у ЗМІ і соцмережах його прозвали «Пашею-Мерседесом».