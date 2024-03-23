У Бориславі грабіжник увірвався в будинок 85-річного пенсіонера, побив його та вкрав цінне майно. Поліцейські затримали злочинця через добу, це 31-річний мешканець Дрогобицького району. Інцидент трапився 21 березня близько 21:00.

«Мешканець міста Борислав віком 85 років випускав на вулицю котика. Коли чоловік відчинив двері, у будинок несподівано увірвався незнайомець. Він побив власника будинку, завдавши йому тілесних ушкоджень, заволодів усім цінним майном, яке було в домі та втік», – повідомили у поліції.

Господаря будинку шпиталізували, у нього діагностували перелом ноги та струс головного мозку.

За допомогою оперативно-розшукових заходів, вивчення записів камер відеоспостереження поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його. 31-річному чоловіку повідомили про підозру у грабежі (ч.4 ст.186 ККУ). Стаття передбачає позбавлення волі від семи до десяти років. Суд обере підозрюваному запобіжний захід.

31-річному зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення (фото поліції)

Зазначимо, що в умовах воєнного стану майнові злочини (крадіжка, грабіж, розбій, вимагання), а також привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем, караються максимальними покараннями.