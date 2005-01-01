Польща у вересні почне будівництво паркану проти кабанів на кордоні з Україною

СвітОлег Костюк, сьогодні, 12:134473

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Польща у вересні почне будівництво паркану проти кабанів на кордоні з Україною
фото ілюстративне
Вартість будівництва паркану на кордоні з Україною і Білоруссю коштуватиме Польщі 71 млн євро

У Польщі восени 2018 року почнуть будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб запобігти міграції диких кабанів і поширенню африканської чуми свиней (АЧС). Про це сказав міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Юргель, повідомляє «Польське радіо».

«Ми вважаємо, що будівництво паркану проти кабанів уздовж східного кордону Польщі має розпочатися у вересні», - заявив Юргель у вівторок, 27 березня, на прес-конференції, яка була присвячена питанням боротьби з вірусом африканської чуми свиней в ЄС.

Очікується, що будівництво паркану можуть завершити протягом трьох-чотирьох років.

Зауважимо, що вартість будівництва паркану на кордоні з Україною і Білоруссю коштуватиме Польщі 71 млн євро. Це буде сітка заввишки до двох метрів і довжиною приблизно тисячу кілометрів.

У грудні 2017 року президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про боротьбу проти АЧС, який передбачає, зокрема, будівництво паркану на кордоні з Білоруссю і Україною.

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