Польські військові почали збір інформації про громадян Польщі іншої національності

Польська армія почала збір конфіденційної інформації про громадян Польщі іноземного походження. Як інформує польська радіостанція RMF FM, кілька десятків керівників повітів із західної та південно-західної Польщі вже отримали листи від воєводських військових штабів з проханням надати інформацію про осіб не польської національності – їх кількості, рівня інтегрованості у суспільстві, рівня життя, головних проблем і конфліктів, які є у місці їх проживання. Військові також просять надати інформацію про формальних і неформальних лідерів груп до яких входять особи непольської національності.

Військові також збирають інформацію про місцеві ЗМІ. Це дані з «аналізу інформаційного середовища, включаючи місцеву пресу, радіо, телебачення та активні веб-сайти». Також збір інформації стосується вразливості цих медіа до різних типів впливу.

У листі військових до органів місцевого самоврядування, який отримали журналісти RMF FM, йдеться про те, що усі дані треба зібрати до вересня і передати до воєводських військових штабів.

У коментарі журналістам військові зазначили, що потреба у зборі такої інформації виникла із конституційного обов’язку охорони незалежності держави, неподільності її території та недоторканності кордонів. Це, як стверджують у штабі, вимагає цілісного та системного погляду на розвиток оборонного потенціалу. Йдеться про підтримку постійної оборонної готовності держави, і це, як стверджує керівництво армії, вимагає проведення постійних досліджень та аналізів, що охоплюють різні сфери.

У Генеральному штабі пояснили, що збір інформації для аналізу є лише «статистичним, кількісним та якісним», а його характерною рисою є «турбота про збереження конфіденційних даних».

Голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима у коментарі ZAXID.NET висловив застереження щодо таких методів польських військових.

«Я шокований що стільки років від падіння комунізму так формуються завдання для державних структур. Таке "позиціонування" громад національних меншин, громадян Польщі може викликати багато негативу. Наші спільноти ще не до кінця забули часи коли комуністичні спецслужби залякували, розбивали наші громади, постійно стежили, у всьому бачили загрозу державі й привид українського націоналізму», - заявив Петро Тима.

За його словами, у Польщі налічується близько 40 тисяч українців, які сьогодні мають польське громадянство.