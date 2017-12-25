Попередні результати виборів у двох ОТГ на Львівщині

У неділю, 24 грудня, відбувались вибори у Кам’янка-Бузькій міській об’єднаній територіальній громаді та Мурованській сільській об’єднаній територіальній громаді. Як інформує IA ZIK, згідно з попередніми результатами виборів Кам’янка-Бузьку ОТГ очолить Олег Омелян, а Мурованську ОТГ – Зіновій Петрух.

46-річний Олег Омелян є чинним міським головою Кам’янки- Бузької, а 50-річний Зіновій Петрух є чинним сільським головою села Сороки-Львівські.

Заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк на своїй сторінці у Facebook також оприлюднив попередні результати виборів до ради Кам’янка-Бузької ОТГ.

«Лідирує команда «Громадянської позиції» із результатом 15, 86%. Другими йдуть «Самопоміч» - 14, 92%. Третіми – «Солідарність» - 11, 52%. Далі – «Батьківщина» - 10, 34%, «Республіканська платформа» - 6, 93%, «Укроп» - 5, 97%, «Народний рух» - 5, 23%. У «Радикалів», за попередніми результатами - 5, 07%», – написав Володимир Гірняк.

Як повідомляють у ГУ НП у Львівській області, до охорони правопорядку під час виборів залучили приблизно 50 працівників поліції. Вибори в ОТГ пройшли без порушень публічного порядку. Станом на 20:00 до звернень щодо порушення виборчого законодавства до поліції не надходило.

Як інформував ZAXID.NET, усього на Львівщині утворено уже 35 об’єднаних територіальних громад. Найвищий рівень фінансової спроможності з-поміж ОТГ Львівщини мають Тростянецька, Мостиська та Новокалинівська громади.