Ігор Кузьмінський (зліва на фото) знову отримав іспитовий термін

Луцький міськрайонний суд визнав винним у хабарництві колишнього заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ігоря Кузьмінського. Він вимагав у підприємця 100 тис. грн за позитивний результат перевірки магазину. За скоєне посадовцю призначили три роки іспитового терміну. Це вже другий його вирок за рік.

Як йдеться у вироку від 15 жовтня, у листопаді 2025 року Ігор Кузьмінський перевіряв магазин на АЗС «Мар» у селі Сирники Луцького району. Пізніше він повідомив власнику, що за 100 тис. грн винагороди не створюватиме штучних перешкод щодо визнання відповідності товарів вимогам ДСТУ та не заважатиме підприємницькій діяльності.

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Згодом обвинувачений зменшив суму хабаря до 20 тис. грн. 2 квітня цього року довірена людина власника магазину звернулася до правоохоронців із заявою про вимагання грошей та погодилася співпрацювати зі слідством.

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Наступного дня представник підприємця зустрівся в Луцьку з чоловіком, який діяв за дорученням Кузьмінського. Попередньо, йдеться про його підлеглого – начальника одного з відділів Держпродспоживслужби Івана Антонюка. Той підтвердив суму хабаря в розмірі 20 тис. грн і наполягав на якнайшвидшій передачі грошей.

8 квітня Ігор Кузьмінський повідомив про позитивне завершення перевірки. Того ж дня йому передали обумовлену суму, після чого працівники ДБР викрили учасників схеми.

Суддя Катерина Камінська визнала посадовця Держпродспоживслужби винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначила йому сім років тюрми з трирічною забороною обіймати певні посади. Водночас замінила реальне покарання на три роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що у квітні цього року Ігоря Кузьмінського вже судили за аналогічний злочин. Посадовець отримав 2 тис. доларів хабаря від директора підприємства «Тріада-С» за сприяння в оформленні експлуатаційного дозволу та подальшому експорті продукції. Кузьмінський уклав угоду зі слідством і визнав свою вину. Суд призначив йому п’ять років ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки. Також він мав перерахувати 1,5 млн грн на потреби ЗСУ.