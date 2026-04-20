Посередника затримали на АЗС під час отримання частини хабаря

Правоохоронці викрили на хабарі начальника одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Посадовець вимагав у підприємця 100 тис. грн за позитивний результат перевірки. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, чиновник пропонував власникам бізнесу позитивні результати перевірок у сфері метрологічного та ринкового нагляду. Йдеться, зокрема, про контроль цін, перевірки товарів, правильність маркування, наявність сертифікатів, а також точність ваги й об’єму.

«Підозрюваний повідомив підприємцю про успішну перевірку і натякнув, що результат варто “закріпити”. Щоб не отримувати гроші особисто, запропонував передати їх через посередника на автозаправці. Сума становила 100 тис. грн за одну довідку», – повідомляє ДБР.

Посередника затримали на АЗС у Луцькому районі одразу після отримання частини суми – 20 тис. грн.

Керівнику відділу повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 120 тис. грн.

Також правоохоронці арештували його майно на понад 5 млн грн – це 13 земельних ділянок у Волинській області та автомобіль Volkswagen.

Наразі слідство триває. Правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди та причетність інших посадовців. За попередніми даними, загальна сума хабарів може сягати кількох сотень тисяч гривень.

Оновлено. Волинський центр журналістських розслідувань «Сила правди» з посиланням на власні джерела повідомив, що викритий посадовець – начальник відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Іван Антонюк.