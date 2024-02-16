На Волині поліцейські викрили в хабарництві посадовця обласного управління Держпродспоживслужби. Керівник одного з управлінь щомісячно вимагав від працівника державної лабораторії 400 доларів хабара за невтручання у його роботу та непроведення позапланових перевірок.

Як у п’ятницю, 16 лютого, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, оперативники затримали посадовця одразу після отримання частини хабара у розмірі 1200 доларів, а напередодні зафіксували отримання 800 доларів.

Посадовцю повідомили про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Додамо, що за інкримінованою статтею чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років із конфіскацією майна.