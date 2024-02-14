Правоохоронцю поклали хабар у книжку «Закон про національну поліцію», яка лежала в його авто

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок екс-заступнику начальника Сокальського відділення поліції Василю Оліщуку у справі про хабарництво. У 2016 році поліцейського затримали на хабарі 5 тис. грн за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за крадіжку. Суд визнав правоохоронця невинуватим у хабарництві та виправдав його.

За матеріалами справи, у лютому 2016 року капітан поліції Василь Оліщук, працюючи на посаді заступника начальника Сокальського відділення поліції – начальника слідчого відділення Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції вимагав та отримав неправомірну вигоду 5 тис. грн від мешканця за закриття кримінального провадження про крадіжку металобрухту, де той був підозрюваним.

Передача грошей відбулася в автомобілі Volkswagen Passat, яким керував поліцейський. При цьому підозрюваний у крадіжці поклав хабар у книжку «Закон про національну поліцію», яка лежала на задньому сидінні поліцейського авто. Того ж вечора заступника начальника відділення поліції затримали.

У судовому засіданні Василь Оліщук свою вину не визнав. Він заперечив, що вимагав і отримав хабар. Екс-правоохоронець заявив, що підозрюваний крадіжці сам телефонував йому та просив про зустріч, яка відбулася того дня. Також пояснив, що зустрівся з фігурантом кримінального провадження, оскільки слідчий був у відпустці, а підозрюваний заперечував свою вину у крадіжці і обіцяв назвати справжнього винуватця. Дії правоохоронців щодо його затримання Василь Оліщук назвав провокацією.

Вивчивши матеріали справи, суддя Уляна Костюк визнала недостатніми докази вини Василя Оліщука в одержанні хабара. Відповідно до вироку суду, екс-поліцейського визнали невинуватим у хабарництві (ч. 3 ст. 368 ККУ) та виправдали його. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції.