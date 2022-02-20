Будівля посольства США в Москві

Посольство США в Москві випустило термінове попередження для власних громадян у якому повідомило про існування загрози нападу на місця масового скупчення людей. Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці посольства США у РФ, ввечері в неділю, 20 лютого.

У попередженні до американців американське посольство послалося на «дані джерел ЗМІ».

«Згідно з даними джерел ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у ​​великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною», – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим воно порадило громадянам США «подумати про план виїзду з Росії».

Своєю чергою, як повідомляє російське пропагандистське агентство РІА «Новости», речниця МЗС РФ Марія Захарова поцікавилася у посольства США, чи передавав Вашингтон інформацію про нібито ймовірні «напади» на об'єкти інфраструктури в Росії по так званих «партнерських каналах».

Як інформував ZAXID.NET, 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати собі привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вдертися до України, зокрема, під приводом «захисту російського населення». Серед імовірних провокацій, які також може використати Росія для початку війни Блінкен назвав сфабрикований теракт усередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях, фейковий або навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.

Раніше українська розвідка також повідомляла про мінування росіянами низки об’єктів у Донецьку.

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