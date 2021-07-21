Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду, попри всі його намагання. Про це в програмі «Перші особи» на «24 каналі» заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський.

«Я переконаний, що Тупицький до Конституційного суду точно не повернеться, попри будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного суду», – наголосив він.

За словами Веніславського, є «юридично стовідсоткові» важелі впливу з боку президента України, як не допустити Тупицького до виконання функцій судді Конституційного суду.

Також представник президента в КСУ зазначив, що щодо Тупицького відкрито низку кримінальних проваджень.

«Я думаю, стовідсотково там кілька вироків має бути. За моїми заявами ДБР розслідує справи щодо пана Тупицького, було оголошено підозру про злочин щодо несанкціонованого втручання в електронні телекомунікаційні системи, щодо цікавого розподілу справ, щодо неправомірності отримання заробітної плати і користування службовим автомобілем», – додав він.

Як інофрмував ZAXID.NET, 21 грудня минулого року журналісти програми «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

Вже 27 березня 2021 президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

14 липня 2021 року Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ президента Володимира Зеленського, яким він звільнив з посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.

Пізніше ДБР порушило справу про зловживання владою суддями у справі Тупицького. У Верховному Суді натомість сказали, що у своїх рішеннях користуються принципом верховенства права.