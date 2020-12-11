Представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини Павла Лисянського, який стежив за дотриманням прав жителів Донецької і Луганської областей звільнили з посади після бійки в готелі на Донеччині.

«Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу “Монарх”, розташованого у місті Святогірськ – проведена. Відсьогодні його звільнено з займаної посади», – повідомила в п’ятницю, 11 грудня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

В суботу, 5 грудня, Лисянський побився з працівником готельного комплексу «Монарх» у Святогірську. Відео інциденту опублікували місцеві ЗМІ. Наступного дня Денісова відсторонила Лисянського від виконання обов’язків.

Хто такий Павло Лисянський

33-річний Павло Лисянський – правозахисник, профспілковий і громадський діяч, адвокат, засновник правозахисної організації Східна Правозахисна Група (2014 рік), з 2018 по 2019 рр. член комісії з помилування при президентові України. З 2018 року – працював представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Донецькій і Луганській областях.