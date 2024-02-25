Першими здалися четверо колаборантів, що воювали за терористичне угруповання «ЛНР»

Перші полонені зі складу окупаційної армії Росії були взяті українськими захисниками ще зранку 24 лютого 2022 року. Архівне відео на якому були зафіксовані події того дня опублікувала Держприкордонслужба ввечері 24 лютого.

«У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон чотирьох окупантів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тоді прикордонники підбили ворожу БМП з РПГ-17. Механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП. Однак разом із трьома окупантами з вцілілої машини потрапив у полон.

Усі перші полонені виявилися місцевими колаборантами, які вступили до лав окупаційного війська.

Як інформував ZAXID.NET, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року