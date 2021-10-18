Жовтень ще порадує теплом мешканців Рівненщини

Протягом 19-22 жовтня у Рівненській області у денні та нічні години очікують на суттєве потепління.

Так, у вівторок, 19 жовтня, Рівненський обласний центр з гідрометеорології прогнозує хмарну погоду з проясненнями, вночі та вранці туман і невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10м/с. Температура вночі 0-5 °С, вдень 7-12 °С.

У середу, 20 жовтня, буде без істотних опадів, але вітер посилиться, удень місцями пориви 15-20м/с. Температура вночі — 2-7 °С, вдень 10-15 °С. У четвер, 21 жовтня, уночі очікується до 10 градусів тепла, удень – до 18 градусів.

Така ж погода збережеться і 22 жовтня: нічна температура становитиме 5-10° тепла, денна — 13-18 градусів тепла.