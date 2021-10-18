На Закарпатті буде тепла погода, але в кінці тижня очікується похолодання і дощ

На території Закарпатської області протягом робочого тижня очікується хмарна з проясненнями погода, прогнозується 15-18 °С тепла. Уже з п’ятниці, 22 жовтня, дещо похолоднішає і почнуться дощі.

За прогнозами Закарпатського гідрометеорологічного центру, у понеділок та вівторок, 18-19 жовтня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6 °С тепла, вдень 9-14 °С, у горах місцями 2-7 °С тепла.

У середу, 20 жовтня, на території області очікується хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6 °С тепла, вдень 9-14 °С, у горах місцями 2-7 °С тепла.

У четвер, 21 жовтня, не очікується суттєвих змін погоди: буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8 °С тепла, вдень 13-18°С, в горах місцями 4-9° тепла.

У п’ятницю, 22 жовтня, на території Закарпаття очікується дощ. Температура повітря вночі 7-12°, вдень 10-15 °С, в горах місцями 4-9 °С тепла.