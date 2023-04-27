Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців до терпіння в контексті майбутнього контрнаступу і зазначив, що всі дізнаються про контрнаступальні дії перш за все від бійців, які братимуть в ньому участь. Про це він розповів у новому інтерв'ю «РБК-Україна».

«Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано, і для вас теж. Тому що в цьому і сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більша ймовірність, що вона пройде успішно», – каже Олексій Резніков.

Зрозуміти це можна буде, як зазначив глава Міноборони, за допомогою різних ресурсів типу DeepState, якими займаються OSINT. Крім того, бійці Збройних сил України також мають вихід в інтернет та сторінки в соціальних мережах, тому їхня реакція та бажання розповісти про нові успіхи не змусять себе чекати.

«Плюс наші хлопці медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стріми. І всі все розуміють», – пояснив Олексій Резніков.

Водночас, на його думку, у суспільства трохи «перегріті» очікування від контрнаступу. Йдеться як про українців, так і про Захід, але це нормальна реакція після низки успіхів українських захисників минулого року. Заступниця голови відомства Ганна Маляр раніше закликала українців не питати і не говорити багато публічно про контрнаступ ЗСУ, адже це можна лише нашкодити. Звідси виникає питання, чи зможуть громадяни зрозуміти, що все почалося.