Росіяни покращили тактичне положення у районі Василівки на Запоріжжі і готуються поновити наступ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне становище у районі населеного пункту Василівка. На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.

Найбільша активність бойових дій - у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.