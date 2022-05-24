РФ готується поновити наступ на Запоріжжі, – Генштаб ЗСУ
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне становище
До теми
Росіяни покращили тактичне положення у районі Василівки на Запоріжжі і готуються поновити наступ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне становище у районі населеного пункту Василівка. На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.
Найбільша активність бойових дій - у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.
Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.