Росія нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів
РФ фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою ППО
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Росія нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів. Про це повідомляє командування Повітряних сил України.
Противник нарощує авіаційну присутність, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.
Пояснюється це тим, що протиповітряна оборона України 23 травня знищила 7 російських цілей, ударна авіація – три десятки одиниць ворожої техніки.
З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО.
За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил знищила до 30 бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.
Винищувач Повітряних сил знищив крилату ракету. А підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили шість безпілотних літальних апаратів: п’ять «Орлан-10» та один типу «Гранат». Загалом – сім повітряних цілей.