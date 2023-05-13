Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot

Минулого тижня Росія спробувала знищити американську систему ППО Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети «Кинджал». Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Представники США вважають, що росіяни вловили сигнали від системи Patriot, що дозволило їм націлити на систему гіперзвукову ракету «Кинджал». Російська атака виявилася невдалою, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot. Один із чиновників заявив, що українські військові випустили кілька ракет із системи Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, як швидко вони навчилися використовувати нову систему.

Ракетна система Patriot оснащена потужним радаром для виявлення цілей, що наближаються, на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети і багато іншого. Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і з'ясувати її місце розташування.

І на відміну від деяких менш далекобійних систем ППО, наданих Україні, які є мобільними і складнішими для ураження, велика батарея Patriot є стаціонарною системою, що дає змогу росіянам із часом визначити її місце розташування. За словами офіційних осіб, існують способи маскування цих сигналів, але російські військові, очевидно, змогли визначити приблизне місце розташування Patriot, розміщеного під Києвом.

Україна отримала щонайменше дві системи Patriot, одну зі США і одну з Німеччини, для посилення своєї протиповітряної оборони, яка раніше не могла перехопити більш сучасні російські ракети, такі як «Кинджал».