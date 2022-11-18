Російські сили після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині проходять доукомплектацію. Частина з них ймовірно залишаться на півдні, частину можуть перекинути під Бахмут. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Після відступу з правобережжя Дніпра на Херсонщині, зазначають в огляді, російські війська зайняті передусім доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту в Україні.

Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донецької і Луганської областей.

Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями.

Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з-під Херсона, для посилення й розширення наступальних операцій під Бахмутом.