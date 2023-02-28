Російська Федерація не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотне. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки.

«Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу. Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають», – заявив Буданов.

На питання, чи поспішає зараз російська сторона, він відповів: «Всі будуть зараз поспішати».

Буданов також наголосив, що наступні три місяці будуть «дуже активними» та визначать подальший перебіг подій. На питання, йдеться про Донеччину, Луганщину чи південь, він відповів: «Абсолютно всюди».

До слова, раніше Буданов заявляв, що Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні. Також, на думку Буданова, після звільнення деокупованих територій, необхідно буде створити демілітаризовану зону.