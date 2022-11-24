Президент Росії Владімір Путін досі прагне встановити контроль над Україною, хоча й декларує прагнення до переговорів про мир. Про це йдеться в дослідженні ISW.

Там зазначається, що Кремль не відступив від своїх максималістських цілей щодо встановдення контролю над Україною, але частково завуальовує цілі Росії, щоб ввести в оману західні країни і змусити Україну шукати миру.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 21 листопада, що зміна нинішнього уряду в Україні не є метою російської війни, зазначивши, що президент Росії Владімір Путін «вже говорив про це».

Хоча ще 26 жовтня Путін заявив, що Україна «втратила свій суверенітет» і повністю перейшла під контроль НАТО. У своєму виступі в дискусійному клубі «Валдай» 27 жовтня Путін знову відкинув суверенітет України, зазначивши, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету може бути тільки Росія».

Вимоги Путіна рівнозначні вимозі зміни режиму в Києві, навіть якщо він прямо не закликає до цього в своїх нещодавніх заявах. Той факт, що Пєсков посилається на ці коментарі Путіна, робить дуже сумнівним будь-який серйозний відступ від російських цілей у коментарях Пєскова.

Затуманення Кремлем своїх цілей, які, ймовірно, розраховані на західну аудиторію, тим не менш, збиває з пантелику російських прихильників війни.

Заява Пєскова, ймовірно, мала на меті пом'якшити наслідки провоєнного виступу віце-спікера Ради Федерації РФ Костянтина Косачова, який заявив, що Росія може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду.

Ці дві протилежні заяви збентежили провоєнну спільноту. Один із мілблогерів, пов'язаний із «Групою Вагнер», у відповідь на заяву Пєскова обурився, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети".