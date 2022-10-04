Військове керівництво ЗС РФ вирішило перекинути на війну в Україну війська росгвардії з сибірського військового округу. Про це йдеться у повідомлені Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, військовим керівництвом збройних сил Російської Федерації було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії.

Як повідомляється, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Озброєння та військова техніка застарілі і непридатні до використання, військові самовільно лишають позиції і відмовляються воювати, вживають алкоголь, порушують дисципліну. Повідомляється, що це основні причини деморалізації військовослужбовців.

У місті Твєрь, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.