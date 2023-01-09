Після грудневих ударів по аеродрому стратегічної авіації «Енгельс-2», розташованому в Саратовській області РФ, російська армія приблизно втричі зменшила число боєздатних бомбардувальників на його території. Про це повідомили журналісти програми «Схеми», проаналізувавши свіжі супутникові знімки Planet Labs.

Станом на 7 січня ворожі війська розміщували на «Енгельс-2» лише шість бойових літаків, які активно використовуються для здійснення масованих ракетних обстрілів України. Йдеться про чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два Ту-160.

Як зауважили журналісти-розслідувачі, на супутникових знімках за 6 грудня 2022 року, місяцем раніше, на аеродромі «Енгельс-2» можна було побачити близько 20 таких літаків.

7 січня на території об’єкту також залишався напіврозібраний Ту-95, транспортний ІЛ-76 чи ІЛ-78 та пасажирський Ту-154. Більше того, у «Схемах» помітили, що загарбники збудували захисні бар’єри біля злітної смуги в східній частині аеродрому.

Військові експерти припускають, що таким чином росіяни могли створити захист від уламків, джерелом яких можуть стати ймовірні вибухові пристрої.