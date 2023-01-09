Су-57 Felon

Починаючи з червня 2022 року російська армія використовує у війні проти України надзвукові літаки Су-57 Felon, які є найдосконалішим бойовим літаком на озброєнні РФ, однак не ризикує літати ними над територією України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії та запусками на територію України ракет великої дальності класу «повітря-земля» або «повітря-повітря», – йдеться в повідомленні.

Британські розвідники вважають, що таким чином росіяни намагаються перестрахуватися від репутаційних втрат у випадку знищення своїх літаків п'ятого покоління.

Felon – це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

«На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять Felon, припаркованих на Ахтубінській авіабазі, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Felon, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України. Швидше за все, Росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Felon над Україною», – зазначають в міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що після ударів безпілотників по військовому аеродрому в Енгельсі, де розміщені російська стратегічна авіація, росіяни були змушені здійснити передислокацію літаків у безпечні регіони Росії.