Знищена російська військова техніка

Українська авіація у неділю, 8 січня, завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також наші захисники збили три ворожих безпілотних літальних апарати, ймовірно типу «Орлан», та три гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

У відомстві також розповіли, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Росіяни зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, однак успіхів не має.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.