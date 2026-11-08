Піст не обмежується зміною раціону

Різдвяний піст – один із чотирьох багатоденних постів у православній традиції. Він триває 40 днів і допомагає вірянам підготуватися до Різдва Христового не лише через обмеження в їжі, а й завдяки молитві, добрим справам та духовному очищенню. Коли розпочнеться піст у 2026 році, пише УНІАН.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

За новим церковним календарем Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада 2026 року та триватиме до 24 грудня включно. Загалом він охоплює 40 днів і завершується напередодні Різдва Христового, яке за новим стилем святкують 25 грудня.

У народі цей період також називають Пилипівкою. Назва походить від дня пам’яті апостола Пилипа, який за новим календарем припадає на 14 листопада. Піст починається наступного дня після цього свята.

Що не можна їсти під час Різдвяного посту

Основне обмеження стосується продуктів тваринного походження. Під час посту з раціону виключають м’ясо, птицю, молоко, сир, сметану, вершкове масло та яйця.

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Натомість основу щоденного меню становлять рослинні продукти. До нього можна включати овочі, фрукти, крупи, каші, гриби, бобові, горіхи, насіння, хліб і пісну випічку. Рослинну олію вживають у ті дні, коли це дозволяють правила посту.

Риба також дозволена не щодня. Наприклад, за календарем Православної церкви України на 2026 рік її можна їсти 21 листопада, у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. В інші дні потрібно враховувати церковний устав і рекомендації священнослужителів своєї громади.

У чому духовний зміст Різдвяного посту

Піст не обмежується зміною раціону. Це період, коли віряни намагаються більше молитися, стримувати негативні емоції, уникати сварок і поганих слів, налагоджувати стосунки з близькими та допомагати тим, хто опинився у складних обставинах.

Важливо не зводити підготовку до Різдва лише до відмови від певних продуктів. Духовний складник посту передбачає роботу над власними вчинками, думками та ставленням до інших людей.