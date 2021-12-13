Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що за очікуваннями, новий штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня. Про це він заявив на селекторній нараді під головуванням глави держави Володимира Зеленського в понеділок, 13 грудня, повідомили в Офісі президента.

За його словами, результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби.

Водночас за прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Як повідомили в РНБО, новий штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня, однак у період новорічних свят прогнозується стабільна ситуація.

Додамо, що очільник МОЗ Віктор Ляшко зауважив, що впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації. Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності активізації вакцинації, адже попри покращення епідемічної ситуації в країні тижневі показники захворюваності залишаються високими.

Що відомо про «Омікрон»?

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності.

Першою країною Європи, де зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», стала Бельгія. Наразі випадки інфікування штамом «Омікрон» діагностували у Великій Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Нідерландах, Австралії та Ізраїлі.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки, а також запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте в статті ZAXID.NET.