Російські окупанти накопичують свої війська у районі Чорнобильської АЕС. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

За даними генштабу, противник, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати «добровольців» не мають підтримки населення.

На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту «Укриття» та зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, що зараз продовжується відведення підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку.

Водночас, так зване «відведення військ», ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва.