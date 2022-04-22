Вантажі з військовою допомогою Росія погрожує розцінювати як «цілі» для знищення

Посольство Росії в Ісландії обурилося через надання військової допомоги Україні з боку Рейк'явіка і попереджає: військові вантажі в Україні будуть розцінювати як «законні цілі».

«Сподіваємося, що ісландська влада усвідомлює рівень відповідальності за негативні наслідки подібних дій. Звертаємо також увагу на те, що Росія залишає за собою право розцінювати вантажі з іноземною зброєю на території України як законні військові цілі», – йдеться у повідомленні російського посольства, яке опубліковане в Facebook, передає «Радіо Свобода».

У повідомленні також зазначено, що з кінця лютого Ісландія організувала 13 авіарейсів для транспортування військового обладнання з Албанії, Словенії, Італії, Хорватії та Португалії.

При цьому російські дипломати наголошують, що «накачування озброєннями» Києва не призведе до бажаних для Заходу результатів, а поставлені керівництвом Росії завдання «з демілітаризації та денацифікації України однозначно будуть досягнуті».

Раніше під час Zoom-зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим мер Рейк’явіка Дагур Бергурусон Еггертсон запевнив, що місто готове надати будь-яку необхідну допомогу. Зазначимо, що місто Рейк'явік кілька років тому заморозило будь-які стосунки зі своїми містами-партнерами в Росії, а нещодавно надіслало їм звернення, в яких засудило вторгнення в Україну. Проте жодних відповідей на листи не отримали.

Нагадаємо, ще в березні Росія погрожувала знищувати конвої іноземної зброї для України. Тоді в НАТО заявили, що розцінюватимуть такий крок, як напад на Альянс. Також Росія погрожувала Фінляндії і Швеції після заяви про вступ до НАТО.