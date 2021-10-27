Російська державна компанія «Газпром» під час переговорів із Молдовою запропонувала їй значну знижку на газ, якщо вона відкладе реформу енергетичного ринку та змінить угоду про вільну торгівлю із ЄС. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Під час переговорів «Газпром» заявила, що зможе надати Молдові знижку на газ, якщо та погодиться внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС. Росія хоче, щоб Кишинів відклав лібералізацію газових ринків та збільшення конкуренції.

Сама лібералізація ринку в негативно вплине на «Газпром» та його дочірню компанію «Молдовагаз», яка керує газовою системою в Молдові.

Джерела вказують, що Кремль розглядає газ домовленості як частину ширшого політичного врегулювання відносин із Молдовою після перемоги на президентських виборах проєвропейської кандидатки Майї Санду.

На початку жовтня «Молдовагаз» лише на місяць продовжив контракт із російським «Газпромом» на постачання газу, тепер компанія змушена закуповувати газ за індексною ціною — 800 доларів за тисячу кубометрів, що може призвести до здорожчання газу для населення.

Уряд Молдови раніше повідомляв, країна має дефіцит газу приблизно 16 млн куб.м, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті лише на 67%. Через дефіцит газу, який виник після того, як уряд не зміг домовитися про нову енергетичну угоду з російським, парламент Молдови оголосив в країні 30-денного надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Після провальниї перемовин із Росією молдавська компанія Energocom підписала угоду із польським концерном PGNiG про пробну закупівлю 1 млн кубометрів газу. Попри це, Молдова продовжить вести переговори із «Газпромом» та проситиме надати їм меншу ціну.