Росія використовує ракети, які отримала від України після підписання Будапештського меморандуму. Про це в інтерв'ю The New York Times повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, наші розвідники почали виявляти ракети такого типу під час обстрілів. Вони були виготовлені 1970-х роках на українському збройному заводі.

Ці ракети призначені для несіння ядерних боєголовок, проте бойову частину було видалено та додано баласт. Також в ГУР з'ясували, що ракети були виготовлена на українському заводі.

Скібіцький заявив, що ракети X-55 та бомбардувальник, який її доставив, були частиною зброї, яку Україна передала Росії в 1990-х роках у рамках Будапештського меморандуму, за яким Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.

До слова, раніше повідомлялося, що Росія знімає ядерні боєголовки зі старих ядерних крилатих ракет через виснаження запасів сучасних крилатих ракет великої дальності