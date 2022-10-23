В штормовому Чорному морі вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 6 російських кораблів. Про це повідомило ОК «Південь».

Уточнюється, що наразі на чергуванні два великі десантні кораблі та ракетоносії із 16 ракетами «Калібр» напоготові.

В Командуванні попереджають, що попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність, адже цілком імовірні пуски ракет та масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російські війська тепер значно глибше укріплюють оборону по лінії фронту, готуючись до стримування швидких українських контрнаступів.