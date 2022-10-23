Росія вивела в Чорне море шість кораблів з «Калібрами» на борту
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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В штормовому Чорному морі вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 6 російських кораблів. Про це повідомило ОК «Південь».
Уточнюється, що наразі на чергуванні два великі десантні кораблі та ракетоносії із 16 ракетами «Калібр» напоготові.
В Командуванні попереджають, що попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність, адже цілком імовірні пуски ракет та масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російські війська тепер значно глибше укріплюють оборону по лінії фронту, готуючись до стримування швидких українських контрнаступів.
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