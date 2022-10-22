Російські окупанти повністю залишили два населені пункти на Херсонщині, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів.

За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

У Генштабі повідомили також, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Крім того, продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.