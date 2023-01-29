Станом на 29 січня, кількість знищених росіян на фронті перевалила за 20 тис. Ця цифра є новим рекордом втрат РФ у війні проти України. Про це заявив OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко.

За його словами, судячи з офіційної статистики Генштабу ЗСУ, Росія щодня втрачала щонайменше 690 солдатів, а загалом, станом на 29 січня, втратила біля 20 200 військових за місяць.

«Сьогодні тільки 29 січня, а кількість знищених росіян на фронті цього місяця вже перевалила за 20 тисяч – 20 200, або по 690+ за день. Це вперше за війну», – заявив Павлушко.

Для розуміння рівня втрат та активності бойових дій, аналітик наводить порівняльну статистику за попередні місяці війни. У березні 2022 року Росія втратила «всього лиш» 12 тис. військових, у квітні-серпні втрачала по по 5-7 тис, у вересні-жовтні – по 11-12 тис.

А насичена мобілізованими армія РФ у листопаді-грудні втрачала по 17 тис. військових. Грудневий рекорд втрат російської армії співставляли з війною в Афганістані – РФ втратила за місяць солдатів більше, ніж СРСР за всю війну.