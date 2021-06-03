Азарова та Царьова запросили на захід в рамках ООН

Росія 2 червня провела в рамках ООН неформальну зустріч, до участі в якій були запрошені підсанкційні Микола Азаров та Олег Царьов. Про це повідомляє «Голос Америки».

Серед спікерів заходу «Обставини Майдану та їхні наслідки на Донбасі» були колишній прем’єр-міністр часів правління Віктора Януковича – Микола Азаров, який перебуває під санкціями США, колишні депутати Олег Царьов, який також знаходиться під санкціями ЄС, та Володимир Олійник.

Окрім цих одіозних представників влади Віктора Януковича у заході взяли участь британський фотограф Дін О`Браян та французька документалістка Анна-Лаура Боннел.

Зазначається, що США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Естонія, Україна та Грузія, а також Євросоюз виступили із жорсткими заявами за підсумками цього заходу у форматі Аррія, організованого 2 червня постійним представництвом Росії при ООН «Обставини Майдану та їхні наслідки на Донбасі», до участі в якому були запрошені підсанкційні Микола Азаров та Олег Царьов.

«Російська Федерація провела в ООН неформальну зустріч за формулою Аррія для поширення неправдивого наративу про Україну та події, які відбулися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю навмисну спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від дій Росії щодо дестабілізації ситуації, починаючи з 2014 року», – зазначається в заяві ЄС.

У заяві США, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Естонії, України та Грузії, в свою чергу підкреслюється, що Росія запросила до участі в заході спікерів, які знаходяться під санкціями держав-член ООН за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

«Революція гідності продемонструвала, як українці реалізували своє право на мирні зібрання, вимагаючи процвітаючої, демократичної та мирної України, відкидаючи вплив Москви. У відповідь Росії нахабно порушила міжнародні принципи, окупувавши Крим та розпочавши конфлікту на сході України, який продовжує донині», – значиться в документі.

США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Естонія, Україна та Грузія​ вчергове зазначили, що Росія є стороною, а не посередником конфлікту та закликали Москву негайно припинити свою агресію проти України, а також окупацію Криму і грубі порушення прав людини на півострові.

Захід бойкотувала низка впливових країн-членів Ради Безпеки, зокрема, США, Великобританія, Естонія та Норвегія. В той же час більшість країн, які долучилися до зустрічі, були чіткі у своїй підтримці України та її територіальної цілісності. До прикладу, представник Франції заявив, що він взяв участь у заході лише для того, аби вчергове заявити, що Росія зловживає своїм правом ініціювати ці неформальні зустрічі, та підтримати Україну та її суверенітет.