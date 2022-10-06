Росіяни під час відступу підірвали дамбу на Донеччині
Підрив дамби спричинив підтоплення населеного пункту Райгородок
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Під час відступу на Донеччині росіяни здійснили підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
«Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок», – йдеться в повідомленні.
У Генштабі також повідомили, що в окупованій Кадіївці на Луганщині відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.
У Сватовому росіянами теж вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.
Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, з початку повномасштабної війни Росія покинула на території України більше озброєння, аніж передали Києву західні країни.
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