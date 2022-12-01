За даними української військової розвідки, в окупованій частині Запорізької області росіяни виводять своїх військових з частини населених пунктів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Так, з населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.

На Запорізькому напрямку ворог наразі обороняється. Здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір’я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Не припиняє ворог тероризувати з артилерії і жителів міста Херсон.