Лише убитими Росія втратила майже 90 тис. військовослужбовців

Загальні незворотні втрати російської армії у війні з Україною становлять приблизно 200 тис. військових РФ. Про це розповів радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

З посиланням на дані Генштабу ЗСУ і Головного управління розвідки Міноборони України Подоляк повідомив, що лише убитими Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну майже 90 тис. військовослужбовців.

«Незворотні втрати, які включають у себе санітарні втрати, це поранені, ампутанти, важкі хвороби, це здача в полон, це зниклі безвісти — ця цифра близька до 200 тисяч незворотних втрат», – сказав Подоляк.

За його словами, це дуже очевидні цифри, бо вони пояснюють потребу у 300 тис. мобілізованих у РФ і 120 тис. призову.

До слова, станом на ранок 1 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 89 440 вбитих військових. У листопаді російська армія зазнала найбільших втрат за час війни. Українські воїни знищили 16970 російських загарбників – це найбільша кількість за місяць з початку російсько-української війни.