Російська армія зазнала у листопаді найбільших втрат за час війни
Українські бійці знищили за місяць майже 17 тис. російських загарбників
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Збройні Сили України у листопаді знищили рекордну кількість російських окупантів за весь час великої війни, повідомило в четвер, 1 грудня, Міністерство оборони.
Згідно з цією інформацією, за листопад українські воїни знищили 16970 російських загарбників – це найбільша кількість за місяць з початку російсько-української війни.
Попередні рекорди знищених окупантів було зафіксовано у жовтні та березні, зазначає LIGA.net.
Щоденну статистику втрат серед окупантів читайте на нашому сайті.
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