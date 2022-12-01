Збройні Сили України у листопаді знищили рекордну кількість російських окупантів за весь час великої війни, повідомило в четвер, 1 грудня, Міністерство оборони.

Згідно з цією інформацією, за листопад українські воїни знищили 16970 російських загарбників – це найбільша кількість за місяць з початку російсько-української війни.

Попередні рекорди знищених окупантів було зафіксовано у жовтні та березні, зазначає LIGA.net.

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