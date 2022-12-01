В Олешках Херсонської області зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки, йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому в четвер, 1 грудня.

«Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основна частина військ – це мобілізовані особи», – повідомили в Генштабі.

Що саме стало причиною зменшення росіян в Олешках – не повідомляється.

Нагадаємо, 14 листопада ЗСУ вдарили по окупантах в Олешках, знищивши, зокрема, два їхні зенітно-ракетні комплекси.

На тлі успіхів української армії окупанти також вивезли свою адміністрацію та усіх активних колаборантів з Нової Каховки, яка також розташована на Херсонщині.