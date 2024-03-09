На атакованому заводі виготовляють літаки-амфібії Бе-200 та ремонтують пошкоджений безпілотниками А-50

У ніч на суботу, 9 березня, невідомі безпілотники атакували чотири російські області. Росіяни заявили про масовану атаку з щонайменше 47 дронів, більшість із яких припала на Ростовську область, де розташований авіазавод.

Зокрема, невідомі БПЛА атакували російський Таганрог, розташований у Ростовській області. Місцеві Telegram-канали повідомили про щонайменше п’ять вибухів у місті, а також роботу ППО. Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив нібито про масовану атаку на місто та заявив, що російська ППО начебто відбила цей напад.

Безпілотники атакували Таганрог понад годину. Під час ліквідації наслідків падіння одного з БПЛА отримав поранення російський співробітник МНС. За даними місцевих Telegram-каналів, внаслідок атаки також може бути пошкоджений Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва. У російській службі «Радіо Свобода» повідомили, що ціллю дронів міг бути місцевий аеродром.

Зазначимо, Таганрозький авіазавод виробляє літаки-амфібії Бе-200, які застосовують для пошуково-рятувальних операцій, гасіння пожеж та перевезення вантажів. Як заявляють росіяни, Бе-200 «не має аналогів у світі» за низкою характеристик. Всього Росія виготовила 20 таких літаків.

Крім того, на заводі наразі перебуває літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який отримав ушкодження від атаки дронів. А-50 – це літаки дальнього радіолокаційного стеження, за допомогою яких росіяни координують обстріли по Україні та здійснюють розвідку. У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків. Вартість базової версії А-50 становить близько 330 млн доларів, модернізованої – близько 500 млн доларів.

Україна змогла знищити вже два літаки А-50 над Азовським морем. Перший українські оборонці збили 15 січня разом із повітряним командним пунктом Іл-22М. Другий літак А-50 із позивним «Баян» вдалося знищити 23 лютого також над Азовським морем.

Уламки безпілотника у Ростовській області 9 березня

Загалом по Ростовській області, за даними росіян, випустили 41 безпілотник за ніч. Ще два дрони-камікадзе зафіксували у Курську три – над Волгоградською областю та один на Бєлгородщині. В атаці окупанти традиційно звинувачують Україну та заявляють, що всі 47 дронів-камікадзе нібито вдалося збити. Натомість у ЗСУ та владних органах атаку БПЛА на російські області не коментували.