Серед російської бізнес-еліти та олігархічної спільноти посилюється скептицизм щодо війни проти України. Через це вони масово намагаються мігрувати з РФ. Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

За даними розвідки, міграційні заявки дають привід припускати, що 15 тис. російських мільйонерів, ймовірно, вже намагаються залишити країну.

Мотиви, найімовірніше, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на Росію. Якщо цей результат продовжиться, він, ймовірно, посилить довгострокові збитки, завдані війною економіці Росії.

Також зазначається, що хоча більшість росіян заявляють соціологам, що підтримують «спецоперацію», частина населення почала «як активно, так і пасивно демонструвати свою незгоду».

Розвідники констатують, що в цілому у Росії війна прискорила довгострокову траєкторію руху держави до абсолютного авторитаризму.

Як приклад останніми тижнями Госдума РФ розпочала процес запровадження 20-річного позбавлення волі росіянам, які воюють проти Російської Федерації. Йдеться перш за все про Легіон «Свобода для Росії», який складається із росіян, але воює на боці українських військових.