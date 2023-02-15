Росія втратила у війні майже половину своїх сучасних танків

У війні проти України Росія втратила близько 50% свого парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3. Про це повідомив Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS).

Аналітики кажуть, що Збройні сили Росії зазнали значних втрат особового складу і техніки під час вторгнення в Україну, хоча через рішення Москви про мобілізацію чисельність особового складу збільшилася порівняно з показниками попередніх років. Чисельність особового складу в Україні також змінилася минулого року, оскільки необхідно було підвищити боєздатність після російського вторгнення.

Російський танковий і артилерійський флот зазнав значних втрат – близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 і Т-72Б3М було втрачено. Оскільки сучасні машини були знищені, Росія намагається підтримувати свій парк, виводячи зі складів старі машини.

Росія також не змогла здобути перевагу в повітрі над Україною і покладалася в основному на наземні атаки з використанням своїх крилатих ракет, що виснажило її запаси. Як наслідок, Москва вдалася до імпорту іранських боєприпасів. Це стимулює тіснішу оборонно-промислову співпрацю між Москвою і Тегераном.

За словами аналітиків, ця війна остаточно витісняє з багатьох східноєвропейських складів обладнання радянських часів, яке багато країн зберегли з часів «холодної війни».

Потік західної зброї в Україну модернізує її арсенал і надає кращі можливості в подальшому. Інститут підсумовує, що невдале рішення Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році ілюструє, як оборонна трансформація може бути прискорена або навіть стимульована, особливо в Європі.