У Рубіжному та Новодружеську на Луганщині росіяни зруйнували будинки

У Рубіжному та Новодружеську на Луганщині росіяни зруйнували будинки, а в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. За словами голови Луганської ОДА/ОВА Сергія Гайдая, підрахувати всі руйнування в області дуже складно. За минулу добу в житловій забудові виникло шість пожеж. Вдалося врятувати п’ятьох людей.

«Значна частина руйнувань за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську. Непридатні для життя в цих двох населених пунктах ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. У Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів», - розповів голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай.

Фото Сергія Гайдая

Також він розповів, що на лінії фронту українці відбили дев’ять атак ворога, знищили зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад із боєприпасами. Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Гайдай розповів, що ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського. Наразі триває штурм Попасної.

Російські війська не припиняють обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, окупанти обстрілюють житлові квартали та перешкоджають наданню гуманітарної допомоги мирному населенню. 19 квітня майже вся Луганська область залишилася без світла через бої. 12 квітня росіяни вже зруйнували гуманітарний центр у Сєвєродонецьку, який щодня годував до 300 людей. Нещодавно також обстріляли спорткомплекс у Кремінній та місто Золоте. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні.