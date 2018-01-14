Російському політологу заборонили в’їзд до Євросоюзу на вимогу Польщі

Заборона для Бондаренка діятиме впродовж трьох років

Російський політолог і журналіст Олег Бондаренко не пройшов паспортний контроль в берлінському аеропорту Тегель, на вимогу Польщі йому заборонено в'їзд до Євросоюзу, пише «Європейська правда».

«За запитом Польщі мені заборонений в'їзд на територію країн Європейського союзу без пояснення причин. Заборона діє три роки», – сказав Бондаренко російським ЗМІ.

За його словами, він прилетів до Берліна на запрошення німецької Лівої партії для участі в політичному заході. Бондаренко додав, що наразі його готують до депортації: «Зараз мене повезуть під конвоєм в інший берлінський аеропорт – Шенефельд, звідти вже вилітаю до Москви».

З чим конкретно може бути пов'язаний запит Польщі, він не нібито знає. «Був там три роки тому і нічого не писав про цю країну останнім часом», – зазначив росіянин.

Бондаренко є директором Фонду прогресивної політики і веде авторські колонки в ряді російських ЗМІ. В одному з таких матеріалів він називає себе другом Матеуша Піскорського – лідера польської відверто пропутінської партії «Зміна». Піскорський перебуває під арештом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії.

Окрім того, Бондаренко посідає активну антиукраїнську позицію, зокрема, інтервенцію РФ на Донбасі він називає «громадянською війною».